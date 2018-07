Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Edelfa Chiara Masciotta?

NOTIZIE

16.07.2018 - Autore: La Redazione







Parliamo di Edelfa Chiara Masciotta, ex Miss Italia, poi soubrette frizzante e attrice televisiva. Così facendo la ritroviamo in uno e più scatti che raccontano soprattutto la sua vita privata. Per quel che concerne la vita professionale invece non abbiamo notizie freschissime; per questo ci sentiamo di affidarle con simpatia il brand di ‘scomparsa’. Quando si vuole avere qualche notizia diretta di personaggi televisivi al momento meno presenti sul piccolo schermo, ‘l’archivio’ da consultare con estremo spirito scrupoloso è quello di Instagram. E allora oggi sul celebre social network cerchiamo notizie di un personaggio televisivo ultimamente scomparso dai maggiori radar.Parliamo di, ex Miss Italia, poi soubrette frizzante e attrice televisiva. Così facendo la ritroviamo in uno e più scatti che raccontano soprattutto la sua vita privata. Per quel che concerne la vita professionale invece non abbiamo notizie freschissime; per questo ci sentiamo di affidarle con simpatia il brand di ‘scomparsa’.

Edelfa Chiara Masciotta, è stata infatti un volto abbastanza noto della televisione. Soubrette, attrice, concorrente di reality per Notti sul ghiaccio, fu lanciata in primo luogo da una clamorosa vittoria nel concorso di Miss Italia nel 2005. Lì il volto acqua e sapone e la sua simpatia fanno breccia nel cuore dei telespettatori.

Dopo aver indossato la corona è stata madrina dei giochi invernali di Torino nel 2006 e successivamente è arrivato l’impegno con Paperissima Sprint. Qui la sua conduzione si è distinta per ironia, spontaneità e freschezza all’interno della stagione 2007- 2008. La sua immagine pubblica si è poi caratterizzata per garbo e semplicità.



Dopo l’impegno nel programma satirico ottiene ancora più popolarità recitando in un ruolo secondario nella fiction Le tre rose di Eva dove prende parte al cast nel 2012 nel ruolo di Sofia. In mezzo due amori celebri che l’hanno però portata lontana da Torino, sua città di nascita. Quello con il regista televisivo Roberto Cenci, poi finito e quello con il calciatore Alessandro Rosina per il quale ha cambiato città trasferendosi da Torino a Salerno. Vedremo poi se il futuro professionale la vedrà tornare sul piccolo schermo con un ruolo nuovo. I fan ci sperano.