Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Tiffani Thiessen di Bayside School?

Tiffanni Thiessen in Per capire l’importanza di un personaggio come quello interpretato dain Bayside School bisogna prima di tutto pensare al fascino esercitato dalle high school americane nel pubblico italiano dei primi anni ’90.







L’interesse in madrepatria per il mondo del liceo da parte dell’industria televisiva e cinematografica americana ha sempre avuto ragioni di marketing e di mercato ma per gli adolescenti italiani esso è diventato un modo per osservare da una finestra privilegiata quello zoo di personalità diverse e di tipi umani così lontani da quelli visti nel sistema d’istruzione italiano. Cheerleader, campioni di football, attori bambini che sapevano recitare e ballare come professionisti, erano le novità provenienti da un continente molto lontano, esotico, ma comunque capace di parlare ai più giovani di tutto il mondo e al loro desiderio di sentirsi parte di qualcosa.

Tiffani Thiessen ha incarnato un simbolo femminile indiscusso dell’universo ‘high school’ prestando il volto a Kelly Kapowski: cheerleader e reginetta di bellezza del liceo di Bayside.







Miss America Junior ha interpretato la ragazza più carina del liceo californiano e la fidanzata del personaggio di Zack. Una figura in rosa molto invidiata, corteggiata e contesa tra gli antipodi del latino e carnale Slater (Mark Paul Harry Gosselaar). Eppure la metafora della donna tentatrice sebbene fosse appena abbozzata in Bayside School, verrà esaltata invece in un lavoro televisivo successivo della Thiessen: Beverly Hills 90210. Nel 1994 dopo la chiusura di Bayside School Tiffani viene infatti chiamata nello show di Aaron Spelling con una missione speciale: riempire il vuoto lasciato dal personaggio di Brenda (Shannen Doherty) e non far sentire troppo la sua mancanza. Tiffani interpreterà quindi la perfida ed enigmatica Valerie Malone fino al 2000 conquistandosi così un grandissimo successo di pubblico. A partire lavora anche al cinema. Appare in Dal tramonto all'alba 2 - Texas, sangue e denaro, nel film parodistico Shriek - Hai impegni per venerdì 17? e in progetti più d’autore come per esempio la partecipazione al film di Woody Allen Dal 1989 al 1993 l’attrice ed exha interpretato la ragazza più carina del liceo californiano e la fidanzata del personaggio di Zack. Una figura in rosa molto invidiata, corteggiata e contesa tra gli antipodi del latino e carnale Slater ( Mario Lopez ) e del più efebico e celebrale Zack (). Eppure la metafora della donna tentatrice sebbene fosse appena abbozzata in Bayside School, verrà esaltata invece in un lavoro televisivo successivo della Thiessen: Beverly Hills 90210. Nel 1994 dopo la chiusura diTiffani viene infatti chiamata nello show di Aaron Spelling con una missione speciale: riempire il vuoto lasciato dal personaggio di Brenda (Shannen Doherty) e non far sentire troppo la sua mancanza. Tiffani interpreterà quindi la perfida ed enigmaticafino al 2000 conquistandosi così un grandissimo successo di pubblico. A partire lavora anche al cinema. Appare in, nel film parodisticoe in progetti più d’autore come per esempio la partecipazione al film di Woody Allen Hollywood Ending

Recita poi a partire dal 2008 nella serie White Collar per ben tre stagioni.

Che fine ha fatto oggi?

Dopo essere stata celebrata come idolo della TV per i teenager da un protagonista indiscusso della musica come Justin Bieber, che nel 2011 ha indossato una maglietta con il personaggio di Kelly durante un’edizione dei Mush Music Awards, nel 2018 è tornata a far parte del mondo teen televisivo come personaggio di seconda generazione. Ha infatti ricoperto il ruolo di madre di una delle adolescenti protagoniste dello show Alexa & Katie ed è comparsa nello sketch del 2015 del Tonight Show di Jimmy Fallon dedicato al revival dello show. Allora è proprio vero che in TV ogni cosa si trasforma senza scomparire mai del tutto.