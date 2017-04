Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Alessia Fabiani?

NOTIZIE

14.04.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Alessia Ventura faceva parte dello squadrone delle letterine del quiz



Parliamo di Alessia Fabiani, showgirl nata nel 1976 a l'Aquila e per molti anni sulla cresta dell'onda grazie alla sua bellezza e, perché no possiamo dirlo, in seguito a qualche scelta di immagine davvero controversa. L'ultima, quella che la vede posare nuda insieme ai suoi due figli piccoli su Instagram scatenando così le polemiche di detrattori e critici che hanno giudicato la posa troppo provocante specialmente per la presenza di due minori senza indumenti. Lei però come di consueto ha fatto spallucce ed è andata avanti, giudicando la malizia come propria di chi guarda.

Tuttavia, tralasciando gli scandali, la soubrette è da molto tempo assente dagli schermi televisivi. Che fine ha fatto Alessia Fabiani?



La soubrette è stata negli anni molto nota come volto femminile alla conduzione in diversi programmi. La sua carriera da spalla sexy comincia nel 1997 quando diventa una delle letterate del programma Il gatto e la volpe, condotto da Paolo Bonolis. La grande notorietà tra il pubblico televisivo giunge nel 1999, quando entra a far parte del cast di Passaparola con Gerry Scotti, dove rimane fino al 2002. Grazie al programma entra ogni sera nelle case degli italiani sorridendo e ammiccando tra una domanda di cultura generale e un'altra.