Quentin Tarantino e David Fincher puntano sullo stesso attore per il ruolo di Charles Manson

Un attore, un ruolo. Due Film. L’australianosta per passare alla storia come il Charles Manson del cinema e della TV. L’attore è stato appena arruolato da Quentin Tarantino per interpretare Manson nel nuovo Once Upon a Time in Hollywood , film ambientato all’epoca degli omicidi Tate (dove perse la vita la ventiseienne Sharon Tate, il bambino nella pancia dell'attrice e altri quattro adulti).. Herriman deve ancora girare le scene per Tarantino, ma ha già completato quelle per Fincher: i nuovi episodi di Mindhunter saranno ambientati nel 1980 nell’epoca in cui il serial killer era già in prigione.