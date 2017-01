Prison Break Sequel: nuovo trailer per il revival della serie

Fox ha diffuso il secondo trailer di, la nuova stagione della serie culto chiusa nel 2009 con l'apparente morte di Michael Scofield ( Wentworth Miller ). Michael è invece vivo e vegeto e imprigionato in un carcere di un paese del Medio Oriente lacerato dalla guerra civile (un ovvio riferimento alla Siria). Suo fratello Lincoln Burrows ( Dominic Purcell ) corre ovviamente al salvataggio.Prison Break: Sequel, quinta stagione della serie creata da, si svolge esattamente sette anni dopo il finale originale e riporta in scena, oltre ai due protagonisti, una serie di volti noti ai fan:Nei nuovi episodi, quando Lincoln scopre che suo fratello Michael è ancora vivo e detenuto in una prigione in Medio Oriente, decide di farlo evadere e chiede aiuto alla moglie di Michael, Sarah (Wayne Callies), e ai suoi ex compagni di prigione Sucre (Nolasco), T-Bag (Knepper) e C-Note (Dunbar).La serie evento sarà costituita da nove puntate. Scheuring torna in veste di sceneggiatore di tutti gli episodi.