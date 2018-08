Papa Francesco - Un uomo di parola, dopo Cannes l'evento arriva nei nostri cinema

Presentato fuori concorso all'ultimo Festival di Cannes, arriva eccezionalmenteprossimi Papa Francesco - Un uomo di parola, il nuovo film di Wim Wenders : non una semplice biografia, macon Papa Francesco, raccontato attraverso le sue idee, il suo messaggio, la volontà di confrontarsi con un mondo in cerca di risposte. Il suo accorato interessamento ai poveri, la lotta alle disuguaglianze e alle ingiustizie sociali, diventano un dialogo sorprendentemente intimo con gli spettatori, in cui Papa Francesco sottolinea ancora e sempre i valori fondanti diin compagnia di Papa Francesco - dal 13 marzo 2013 il 266° pontefice della Chiesa Cattolica, il primo papa proveniente dalle Americhe e dall’emisfero Sud e ad aver scelto il nome di Francesco, dopo San Francesco D’Assisi (come nel) - più che un documentario biografico relativo alla sua figura. Gli ideali del Papa ed il suo messaggio sono centrali in questo documentario, che si prefigge di presentare la sua opera di riforma e le sue risposte riguardanti alcune questioni di livello globale.Il film si basa visivamente e narrativamente sull’, instaurando untra lui e, letteralmente, con il mondo. Disponibile nel rispondere alle domande di persone provenienti da qualunque background, Papa Francesco risponde a contadini, lavoratori, rifugiati, bambini ed anziani, detenuti, a coloro che vivono nelle favelas e campi di rifugiati. Tutte queste voci e facce sono uno spaccato di umanità che partecipa ad una conversazione con Papa Francesco.Mentre questafornisce il materiale per il film, allo stesso tempo mostra il Papa nel corso dei suoi numerosi viaggi per il mondo, con immagini che lo riprendono mentre parla alle Nazioni Unite, affrontando il Congresso degli Stati Uniti, mentre si unisce al lutto per tutte le vittime a Ground Zero e presso lo Yad Vashem, il monumento in memoria dell’Olocausto. Parla ai carcerati presso i penitenziari e ai rifugiati nei campi affacciati sul Mediterraneo. Lo vediamo viaggiare in Terra Santa (Palestina ed Israele) così come in Africa, Sud America ed Asia.Per tutto il film, Papa Francesco condivide la suae la sua profondaper la situazione dei, il suo coinvolgimento nellee di, e la sua invocazione di pace nelle aree di conflitti e tra diversi mondi religiosi. Nel film viene richiamata anche la figura di San Francesco, alla quale si ricollega la scelta del nome del Papa, attraverso resoconti dei momenti leggendari nella vita privata del Santo, riformatore ed ecologista.In un’epoca di profonda sfiducia nella politica e nel potere, nel momento in cui bugie e corruzione sono all’ordine del giorno, Papa Francesco – Un uomo di parola mostra un uomo che vive esattamente nel modo che predica e che si è guadagnato la fiducia del popolo di tutte le fedi, tradizioni e culture del mondo.