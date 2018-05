Netflix, film e serie TV da vedere a giugno

Se avete amato Making a Murderer , impazzirete per The Staircase. La docu-serie in arrivosu Netflix in realtà non è del tutto inedita. I primi episodi risalgono al 2004, altri al 2013. Ma è solo ora che il regista premio Oscar Jean-Xavier de Lestrade ha potuto concludere la serie con tre nuovi episodi. The Staircase è incentrata sulla battaglia legale di Michael Peterson, scrittore di romanzi polizieschi accusato di aver ucciso la moglie spingendola giù dalle scale. Prima Peterson è stato condannato, finendo in prigione per dieci anni. Poi si è scoperto che uno degli esperti chiave nel processo aveva commesso falsa testimonianza, cosa che portò alla scarcerazione di Peterson. Nei nuovi episodi verrà raccontato il capitolo conclusivo di questa incredibile storia.