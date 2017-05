NOTIZIE

Baz Luhrmann - The Get Down

The Get Down di Baz Luhrmann cancellata dopo una sola stagione

25.05.2017 - Autore: A.L. (Nexta)



Baz Luhrmann non ce l'ha fatta a portare la sua serie The Get Down oltre lo step della prima stagione. Lo show è stato infatti cancellato dopo la messa in onda di un unica stagione dal network Netflix. A riportare la notizia è il magazine. Solo il mese scorso era stata resa disponibile la seconda parte degli episodi che compongono la prima stagione.

Luhrmann a postato un commento sulla sua pagina Facebook in merito alla cancellazione del programma. "Quando mi è stato chiesto di lavorare a The Get Down ho dovuto rimandare la regia per due anni. Questa esclusività è diventata un punto irrinunciabile per Netflix e Sony, che hanno sostenuto il progetto in larga parte. Mi uccide l'idea che non posso farmi in due e rendermi disponibile per entrambe le produzioni (...). Ma la verità è che io faccio film".



The Get Down è ambientata nella New York anni '70 e racconta di un gruppo di ragazzi del Bronx che amano la musica e sognano di vivere per mezzo di essa. Il cast comprende gli attori Shameik Moore (Shaolin Fantastic), Justice Smith (Ezekiel “Books” Figuero), Herizen Guardiola (Mylene Cruz), Yahya Abdul-Mateen II (Cadillac),



Luhrmann ha definito sempre nello stesso post come 'unico' ed 'eccezionale tutto il cast di The Get Down.

The Get Down ha visto la partecipazione di alcuni collaboratori storici di Luhrmann come la produttrice Catherine Martin, l'mc e produttore Nas, il produttore associato Grandmaster Flash, e il vincitore del premio Pulitzer Stephen Adly Guirgis; oltre alla partecipazione dello storico di musica hip-hop Nelson George.