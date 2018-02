Netflix annuncia Jinn, la prima serie originale araba in arrivo dal Medio Oriente

NOTIZIE

Netflix espande il suo mercato globale annunciando la produzione di Jinn, la prima serie araba originale e secondo prodotto del catalogo proveniente dal Medio Oriente. Il primo, lo show stand up comedy Adel Karam: Live from Beirut, sarà distribuito a partire dal 1 marzo 2018.





La distribuzione avverrà nel 2019. Le riprese si svolgeranno in Giordania. Il progetto nasce dalla collaborazione tra i produttori esecutivi Elan e Rajeev Dassani (SEAM), il regista libanese Mir-Jean Bou Chaaya (conosciuto per Very Big Shot) e lo sceneggiatore giordano Bassel Ghandour (nominato all’Oscar per Theeb).







Lo show sarà composto da sei episodi. Il ‘Jinn’ del titolo fa riferimento a un elemento centrale della storia e della cultura musulmana che in Occidente abbiamo imparato a conoscere in film di animazione come A darne notizia è il colosso in streaming stesso tramite il suo sito dedicato a news e comunicati stampa. Lo show sarà un thriller soprannaturale al cui interno vedremo lavorare numerose star arabe note e meno note.La distribuzione avverrà nel 2019. Le riprese si svolgeranno in Giordania. Il progetto nasce dalla collaborazione tra i produttori esecutivi Elan e Rajeev Dassani (SEAM), il regista libanese(conosciuto per) e lo sceneggiatore giordano Bassel Ghandour (nominato all’Oscar per).Lo show sarà composto da sei episodi. Il ‘Jinn’ del titolo fa riferimento a un elemento centrale della storia e della cultura musulmana che in Occidente abbiamo imparato a conoscere in film di animazione come Aladdin , ovvero il genio della lampada. Nella cultura musulmana il termine 'Jinn' indica una entità soprannaturale, un genio, che si presenta perlopiù in termini maligni anziché benevoli e nel nuovo show la figura avrà i connotati di una minaccia spaventosa.

La storia racconta di un gruppo di teenager arabi che vedono apparire un Jiin nella città di Petra e alla cui apparizione seguiranno alcuni tragici eventi nelle loro vite. Saranno in grado, per mezzo dell’amicizia e dell’amore che li legano, di reagire alla catastrofe?

"È una grande opportunità per raffigurare la gioventù araba in un modo unico”, ha fatto sapere il regista Mir-Jean Bou Chaaya.

Per lo sceneggiatore Ghandour, “Siamo davvero contenti. In Medio Oriente le storie sulle persone che hanno visto o sono entrati a contatto con un Jinn sono molto comuni. Quindi è divertente che tutto questo si trasformi in una storia per teenager piena di avventura e di mistero. In più è davvero importante che Netflix stia investendo nella Regione. Abbiamo una cultura meravigliosa e finalmente possiamo raccontarla sposando la qualità tipica di Netflix”.

