MotherFatherSon, Richard Gere è l'uomo più potente del mondo nella prima foto dalla serie TV

Lo vedremo dunque interpretare un carismatico businessman americano, uno degli uomini più potenti del mondo a capo di una società mediatica con sedi a Londra e nel resto del pianeta. Al suo fianco vedremo l’attore Billy Howle nei panni del figlio, colui che gestisce il giornale fondato dal padre e che un giorno sarà l’erede del suo impero mediatico. C’è solo un problema: il ragazzo conduce uno stile di vita autodistruttivo e quando la situazione non sarà più gestibile toccherà al padre salvare il futuro della famiglia, le loro economie e la stessa nazione in cui vivono, un paese che attraersa un profondo cambiamento.



Gere ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta apparendo in ruoli di supporto in TV con film e serie come Kojak (della quale ha interpretato un episodio). L'ultimo ruolo televisivo risale al 1993, quando è apparso nel TV-movie(And the Band Played On). L'attore compirà 69 anni il 31 agosto.