Marvel, Loki e Scarlet protagonisti di serie originali per lo streaming Disney

Dovrebbe esordire a fine 2019 il servizio streaming della Disney, un progetto ambizioso che tenterà di competere con Netflix e Amazon Prime Video proponendo contenuti inediti di alto livello. Ad esempio, se dobbiamo dare retta alle fonti di Variety, una manciata di serie limitate incentrate su personaggi dei film Marvel, a partire da Loki e Scarlet Witch.

L'idea è quella di realizzare serie di pochi episodi, dai sei agli otto, incentrate sui personaggi minori dell'universo cinematografico Marvel, quelli che non hanno mai avuto e, probabilmente, mai avranno un film solista. Variety aggiunge che gli stessi attori che interpretano i personaggi sul grande schermo, in questo caso Tom Hiddleston ed Elizabeth Olsen , li incarneranno anche nelle serie.

Si tratta di un grande cambiamento rispetto alle serie Marvel esistenti, ambientate nel MCU ma senza particolari legami con i film. Serie come Agents of S.H.I.E.L.D. Luke Cage fanno riferimento a eventi del più ampio universo Marvel, ma sempre in maniera limitata. E, dall'altra parte, i film ignorano completamente le serie. C'è però una distinzione da fare: queste serie, comprese quelle Netflix, continuerebbero sotto la divisione Marvel TV, mentre quelle limitate del servizio streaming porterebbero il marchio del Marvel Cinematic Universe.