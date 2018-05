Lethal Weapon, Seann William Scott è il nuovo protagonista

NOTIZIE

Lethal Weapon in seguito al licenziamento di Clayne Crawford. A quanto pare interpreterà il fratello di Martin Riggs, in modo da non intaccare il duo Riggs-Murtaugh, marchio di fabbrica della saga di Arma letale che ha ispirato la serie TV. Seann William Scott è il nuovo Riggs. L'attore della saga di American Pie, la cui stella ha brillato principalmente nei primi anni 2000 per poi affievolirsi, affiancherà Damon Wayans nella terza stagione diin seguito al licenziamento di. A quanto pare interpreterà il fratello di Martin Riggs, in modo da non intaccare il duo Riggs-Murtaugh, marchio di fabbrica della saga diche ha ispirato la serie TV.

Clayne Crawford è stato licenziato dalla Fox dopo una paio di spiacevoli episodi avvenuti sul set della seconda stagione – una sfuriata dell'attore e un incidente con conseguenze per fortuna non gravi durante la lavorazione di una puntata da lui diretta ( qui i dettagli ). L'attore si è scusato, ma ciò non è bastato: alla Fox erano talmente certi di non voler avere più nulla a che fare con lui, da arrivare a contemplare la cancellazione della serie nonostante il suo ottimo successo di pubblico. Il rinnovo dipendeva, insomma, dal rimpiazzo del co-protagonista.

Crawford, da parte sua, ha risposto alla notizia con un post su Instagram accompagnato da un'immagine molto tetra. “Al mio cast e alla mia troupe – CONGRATULAZIONI per la stagione 3! Ai fan – Grazie per il vostro supporto e il vostro affetto. Riggs era un ruolo da sogno e l'esperienza vivrà con me per sempre. Il mio cuore è colmo. Buona fortuna per la prossima stagione!!”.





