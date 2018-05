Arma letale, licenziato il co-protagonista Clayne Crawford

NOTIZIE

Fox e Warner cercano un sostituto per poter rinnovare la serie per una terza stagione

09.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Clayne Crawford, l'attore che interpreta il personaggio reso celebre da Mel Gibson, sarebbe stato infatti licenziato dalla serie trasmessa da Fox e prodotta da Warner Bros. Television, in seguito ad alcuni episodi che gli hanno messo contro cast e troupe. La serie di Arma letale potrebbe perdere il suo Martin Riggs., l'attore che interpreta il personaggio reso celebre da Mel Gibson, sarebbe stato infatti licenziato dalla serie trasmessa da Fox e prodotta da Warner Bros. Television, in seguito ad alcuni episodi che gli hanno messo contro cast e troupe.

Crawford è stato ripreso due volte nel corso delle riprese. Nel primo caso, per essersi infuriato a causa di condizioni lavorative che non riteneva sicure. Dopo la sfuriata, l'attore ha incontrato il team delle risorse umane e accettato di completare un ciclo di terapia. Nel secondo caso, avvenuto durante le riprese di una puntata diretta dallo stesso Crawford, un attore sarebbe stato colpito da una scheggia dopo un'esplosione calcolata male. L'attore in questione sarebbe proprio il co-protagonista Damon Wayans , e da quel momento i due sarebbero ai ferri corti.

Crawford si è poi scusato per entrambi gli episodi in un comunicato ufficiale, in cui si legge: “Amo e rispetto la mia troupe e il mio cast e non metterei mai a rischio intenzionalmente così tanti posti di lavoro”. Ma queste scuse non sarebbero bastate: i comportamenti di Crawford sono stati sufficienti a mettere in discussione la realizzazione della terza stagione, nonostante gli ascolti siano ottimi. Ora la rete vorrebbe salvare il salvabile, sbarazzandosi di Crawford e sostituendolo con un nuovo co-protagonista che, stando alle voci, potrebbe essere una donna. È difficile immaginare Arma letale senza la coppia Riggs/Murtaugh, ma forse Fox e Warner non hanno più alternative per proseguire.

Fonte: The Hollywood Reporter