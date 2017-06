Le regole del delitto perfetto, Charlie Weber e Liza Weil sono una coppia 

NOTIZIE

08.06.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Liza Weil, rispettivamente Frank Delfino e Bonnie Winterbottom nella serie TV Los Angeles mentre arrivava la conferma ufficiale della relazione da parte del portavoce di Weber. Charlie e Liza sono fidanzati da quasi un anno dopo che la scorsa primavera entrambi hanno divorziato dai rispettivi coniugi.



Ciak dopo ciak, si finisce per innamorarsi. Gli attori Charlie Weber , rispettivamentenella serie TV Le regole del delitto perfetto , stanno ufficialmente insieme. I due sono stati fotografati mano nella mano amentre arrivava la conferma ufficiale della relazione da parte del portavoce di Weber. Charlie e Liza sono fidanzati da quasi un anno dopo che la scorsa primavera entrambi hanno divorziato dai rispettivi coniugi.

I rumours su una possibile storia d’amore tra Charlie Weber e Liza Weil si rincorrevano da tempo. D'altronde non è difficile immaginare come in un clima di forte lavoro di squadra come quello del set di Le regole del delitto perfetto qualche rapporto possa stringersi oltre l'amicizia.