Videointervista a Charlie Weber: Le regole del delitto perfetto arriva al finale di metà stagione

14 febbraio in tempo per un San Valentino nero.

Le regole del delitto perfetto saluta i fan per un paio di settimane. La serie arriva al finale di metà stagione e tornerà ilin tempo per un San Valentino nero.

Charlie Weber, attore che interpreta l'affascinante Frank Delfino, associato della protagonista Annalise Keating, interpretata da Dopo due stagioni abbiamo assistito a un cambiamento del personaggio, dal look al suo animo: "Era molto importante cambiare Frank anche fisicamente - ci racconta Weber - Si tratta anche di un cambiamento a livello psicologico dovuto al fatto che il suo segreto è stato scoperto da Annalise. La verità è che lui stesso interpretava un ruolo nella vita: quel tizio con la barba e i vestiti eleganti... un personaggio che ha creato per sembrare normale agli occhi del mondo". Film.it ne parla con, attore che interpreta l'affascinante, associato della protagonista, interpretata da Viola Davis : "Era molto importante cambiare Frank anche fisicamente - ci racconta Weber - Si tratta anche di un cambiamento a livello psicologico dovuto al fatto che il suo segreto è stato scoperto da Annalise. La verità è che lui stesso interpretava un ruolo nella vita: quel tizio con la barba e i vestiti eleganti... un personaggio che ha creato per sembrare normale agli occhi del mondo".



"Il segreto di Frank è allo scoperto - continua Weber - Adesso deve ricominciare da capo. E' un personaggio contorto e oscuro, e io adoro interpretarlo: è stata una cosa bellissima poter tornare indietro nel tempo e avere la possibilità di svilupparlo. Questa nuova stagione è tanto difficile quanto fonte di orgoglio per me".



L'attore conclude: "dico sempre che Frank ha un cuore grande. Ha tanto amore dentro di lui ma non sa come usarlo. Ecco perché lo vedete così. Compie le sue azioni perché vuole bene ad Annalise e Bonnie. Ma usa quell'emozione in modo sbagliato a volte".



Le regole del delitto perfetto tornerà dal 14 febbraio alle ore 21, sempre su FOX.