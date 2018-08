La terza stagione di Stranger Things è ispirata a Fletch, cult anni '80 con Chevy Chase

NOTIZIE

20.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Fletch - Un colpo da prima pagina, cult del 1985 interpretato da David Harbour ha svelato nuovi dettagli sulla terza stagione di Stranger Things in occasione di una proiezione molto particolare della serie Netflix presso il cimitero Hollywood Forever di Los Angeles. L'attore, che interpreta il capo della polizia di Hawkins Jim Hopper, ha rivelato che una delle fonti di ispirazione dei nuovi episodi è il film, cult del 1985 interpretato da Chevy Chase

“I Duffer sono molto precisi ogni anno con i film [a cui fare riferimento]. E Fletch è un film con cui giocheremo un po' e ci divertiremo nella prossima stagione – ha detto l'attore – Non te lo aspetteresti da Stranger Things e dall'universo spielberghiano, e certamente non te lo aspetteresti da una stagione più cupa”, dato che è confermato dal produttore esecutivo Shawn Levy.

Jake Busey nei panni di Bruce, “un giornalista dello Hawkins Post con principi morali discutibili e un senso dell'umorismo malato”. Chissà che non sia questo personaggio a guidare la sottotrama ispirata a Fletch. Ma tra i nuovi personaggi c'è anche il sindaco Kline interpretato da In Fletch, Chase interpreta un giornalista che agisce sotto falso nome per incastrare un milionario che conduce un giro di affari loschi. Nella nuova stagione vedremonei panni di Bruce, “un giornalista dello Hawkins Post con principi morali discutibili e un senso dell'umorismo malato”. Chissà che non sia questo personaggio a guidare la sottotrama ispirata a Fletch. Ma tra i nuovi personaggi c'è anche il sindaco Kline interpretato da Cary Elwes , e non è detto che quest'ultimo non sia coinvolto nelle indagini di Bruce.

Per quanto riguarda la vita privata di Hopper, la stagione 3 lo vedrà prendere ufficialmente il ruolo di padre adottivo di Eleven (Millie Bobby Brown) e gestirne il passaggio all'adolescenza. “Non credo che prenderà molto bene il fatto che lei si stia trasformando in una donna davanti ai suoi occhi. È una cosa terrificante per lui, forse anche più che lottare contro mostri inter-dimensionali”. Inoltre, potremmo finalmente scoprire qualcosa di più sul passato di Hopper, quello contenuto negli scatoloni con le scritte “Papà”, “New York” (dove Hop era un poliziotto negli anni '70) e “Vietnam”. E, perché no, magari ci sarà anche spazio per una storia d'amore con Joyce Byers (Winona Ryder): “Penso che siano fatti l'uno per l'altra e mi piacerebbe vederli insieme”.

La terza stagione di Stranger Things arriverà su Netflix nell'estate del 2019.

Fonte: Variety