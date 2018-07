La terza stagione di Stranger Things è stata rimandata 

NOTIZIE

Non arriveranno in autunno i nuovi episodi della serie Netflix. Ecco perché...

30.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Joe Keery). Il promo, che potete vedere di seguito, annunciava l'apertura del centro commerciale per “la prossima estate”...



Pare proprio che i fan di Stranger Things dovranno pazientare ancora un po' per la terza stagione. I nuovi episodi non arriveranno a Halloween 2018, come si pensava, ma nell'estate del 2019. La cosa si era intuita già da un paio di settimane, da quando cioè era uscito il primo promo della stagione: una finta pubblicità del nuovo centro commerciale di Hawkins, nella quale appare anche l'amatissimo Steve Harrington (). Il promo, che potete vedere di seguito, annunciava l'apertura del centro commerciale per “la prossima estate”...

Duffer Brothers e Ora arriva la conferma grazie al panel tenuto da Netflix al press tour della Television Critics Association (durante il quale sono state anche annunciate novità riguardo House of Cards ). Cindy Holland, vice-presidente della programmazione Netflix, ha giustificato così la mossa: “Beh, è una serie fatta a mano”. “I Shawn Levy [regista e produttore esecutivo] hanno lavorato duramente e capiscono che la posta in gioco è alta. Vogliono realizzare qualcosa di più grosso e migliore di quanto fatto l'anno scorso. E dunque vogliono prendersi il tempo per fare tutto come si deve. Credo che sarà una stagione fantastica, per cui sarà valsa la pena aspettare”. Holland ha anche promesso “più effetti speciali”, che dunque richiederanno “un po' di tempo in più”.

La terza stagione è attualmente in fase di riprese. Levy ha confermato che, oltre al centro commerciale Starcourt, un'altra importante location sarà la piscina comunale. L'ambientazione, dopo tutto, sarà l'estate del 1985. Ed è dunque appropriato che la stagione esca in estate.



Fonte: The Wrap, Slashfilm