Jessica Jones, il nuovo trailer della stagione 2

Netflix ha svelato un nuovo trailer della seconda stagione di Jessica Jones , che tornerà l'8 marzo, giusto in tempo per la Giornata della Donna. Eccolo.

Secondo la sinossi ufficiale, “Jessica Jones è tornata nel ruolo dell'investigatrice più dura di New York City. Solo che stavolta il caso è ancora più personale del solito. Alimentata da una miriade di domande e bugie, farà tutto quello che dovrà per scoprire la verità”.

Quello che la sinossi non dice? A quanto pare la vedremo dare la caccia a un killer dotato di superpoteri, che potrebbe essere collegato al suo passato. E l'ultima immagine, soprattuttocolore scelto, ci conferma che rivedremo anche Kilgrave, alias Purple Man. Per lo meno come proiezione nella testa di Jessica. Di certo è un sollievo che finalmente ci si sia lasciati alle spalle tutto il carrozzone della Mano, giunto a un apice abbastanza sgonfio in The Defenders