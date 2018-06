Jeremy Irons guiderà il cast della serie TV di Watchmen

NOTIZIE

Alan Moore e Dave Gibbons. Jeremy Irons è entrato nel cast della serie TV HBO basata su Watchmen . La star interpreterà il signore di un maniero inglese, anche se, come nel caso dei precedenti annunci, non è stato rivelato il nome del personaggio e non si conoscono altri dettagli su come si colleghi alla mitologia del fumetto di

La serie, creata da Damon Lindelof (Lost, The Leftovers), non sarà un adattamento del fumetto ma una sorta di sequel ambientato nello stesso universo ai giorni nostri. Non quello del film di Zack Snyder, sia chiaro, ma proprio l'universo dei fumetti. “Nuove facce, nuove maschere a coprirle. Intendiamo inoltre rivisitare un intero secolo di avventurieri in costume dal punto di vista di un personaggio sorprendente eppure famigliare. E sarà lì che ci prenderemo i nostri più grandi rischi”, ha dichiarato l'autore.

Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens e Andrew Howard. Lindelof ha scritto il pilot, che sarà diretto dalla regista veterana della TV Nicole Kassell (Westworld, The Leftovers, The Following). Nessuna notizia, per ora, sull'eventuale messa in onda della serie. Già annunciati nel cast sono.

