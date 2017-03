Iron Fist: la recensione in anteprima della nuova serie Marvel

NOTIZIE

10.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Jessica Jones e understatement. A non metterli al centro dell'inquadratura ma lasciarli intuire. La strategia con cui la Marvel ha sviluppato le sue serie Netflix è impeccabile: ciascuna di esse, Daredevil Luke Cage , ha un suo stile peculiare, un suo tono unico. Ma tutte sono accomunate da una ricerca di realismo pur nel reame fantastico dei supereroi: niente poteri eccessivi e, anche quando questi ci sono (vedi la capacità di volare di Jessica Jones), una tendenza a trattarli con un certo. A non metterli al centro dell'inquadratura ma lasciarli intuire.

The Defenders (attualmente in fase di riprese), non sfugge da questo, eppure rappresenta una piccola eccezione. Perché il potere di Pugno d'Acciaio è molto preciso: il suo pugno si illumina con l'energia del chi e sferra colpi letali ed esplosivi. Non è il volo di Jessica Jones, che poteva essere mascherato come una capacità di fare lunghi salti. Non è l'invulnerabilità di Luke Cage, e nemmeno il sesto senso di Daredevil. È qualcosa di inevitabile: lo si deve mettere al centro dell'inquadratura. E questo comporta un tono più apertamente fantastico da cui lo showrunner Scott Buck non fugge.



La mossa intelligente, in questo caso, è traslare tutto a un altro livello: non si può far finta che il superpotere non esista? Allora si mette in discussione la sanità mentale del protagonista. La si mette a confronto con la “realtà” della società moderna. Danny Rand (Finn Jones) è reso così come un hippie buddista lievemente sbalestrato che torna a casa e spaventa un po' tutti farneticando di città in paradiso, piani d'esistenza alternativi e guerrieri immortali. Nessuno gli crede per tre episodi buoni, e Iron Fist inizia letteralmente come l'odissea di un uomo tra istituti psichiatrici per provare la sua identità.

la trappola “Batman Begins”: Danny, come Bruce Wayne in quel film, torna a casa dopo anni a reclamare la sua eredità – la compagnia paterna. Ma, a differenza del film di Nolan, qui nessuno gli crede e, soprattutto, lui è palesemente inadeguato al ruolo di CEO. La serie, in queste prime sei puntate che abbiamo potuto vedere in anteprima, gioca molto su questa inadeguatezza, sull'incapacità di Danny di adattarsi alla vita della metropoli e al sistema di valori occidentali che lui ha rigettato ormai da tempo. Questo scontro è fonte di commedia, ma anche di dramma e suspense.



Iron Fist è comunque la più leggera tra le serie Marvel/Netflix, quella che si prende meno sul serio. Inizia come un film per ragazzi, quasi, ma via via si fa più cupa e la violenza esplicita vista in Daredevil comincia a emergere. Il punto debole, forse, è da ricercarsi nella scrittura: alcuni passaggi sono un po' tirati via e certe trasformazioni (come quella di Ward Meachum, rivale di Danny nella compagnia di famiglia, da uomo d'affari tutto d'un pezzo a tossico disperato) sono frettolose. Come sono maldestri alcuni stunt, specialmente nei primissimi episodi.

innamorata dei suoi personaggi da convincere oltre i suoi limiti, azzeccando il mix tra supereroi e film d'arti marziali vecchio stampo inventato dal fumetto originale. La sottotrama della Mano, ripresa dalla seconda stagione di Daredevil, diventa presto centrale e ci fa sperare che, almeno stavolta, un piccolo crossover lo vedremo. Anche se è altamente improbabile.



a rubare la scena è la Colleen Wing di Jessica Henwick. Finn Jones ha un suo innocente charme nel ruolo principale, ma David Wenham ha ottime potenzialità nel ruolo del miliardario recluso (e creduto morto) Harold Meachum, mentre Rosario Dawson fa ancora una volta da trait d'union con le altre serie nel ruolo di Claire Temple.

La prima stagione di Iron Fist, composta da tredici episodi, verrà rilasciata il 17 marzo su Netflix. Qui ne potete vedere il trailer.