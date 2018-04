Innamorati pazzi, Paul Reiser e Helen Hunt firmano per il revival

Ora giunge notizia che i due protagonisti storici, Paul Reiser Helen Hunt , hanno firmato per tornare a interpretare Paul e Jamie Buchman nel revival di. La sit-com originale era andata in onda su NBC dal 1992 al 1999 e si era conclusa con un salto temporale che, molto probabilmente, verrà ignorato nella nuova stagione (come già fatto da Will & Grace ). I nuovi episodi dovrebbero essere incentrati sul rapporto dei protagonisti con la loro figlia diciassettenne Mabel, pronta per il college.