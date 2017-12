Innamorati pazzi, in arrivo il revival della serie anni '90

NOTIZIE

27.12.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Innamorati pazzi, la serie anni '90 interpretata da , la serie anni '90 interpretata da Paul Reiser Helen Hunt , potrebbe presto tornare. Sony Pictures Television Studios sta infatti pensando di realizzarne un revival, che si unirebbe così a quelli di Will & Grace Roseanne in quest'epoca di rispolveri di sit-com classiche. NBC, che ha mandato in onda tutte le sette stagioni originali di Innamorati pazzi, non sarebbe per ora nella lista dei potenziali acquirenti con cui Sony starebbe trattando.

Innamorati pazzi racconta la vita di coppia di Paul e Jamie Buchman, lui documentarista e lei consulente di pubbliche relazioni, che si sono sposati di getto e hanno scoperto solo in seguito di avere due caratteri agli antipodi. L'ottava stagione dovrebbe essere incentrata sul rapporto dei due con la loro figlia diciassettenne Mabel, che sta per andare al college. Questa breve sinossi già indica che, probabilmente, il revival seguirà la strada già battuta da Will & Grace e Roseanne (Pappa e ciccia), ignorando il finale di stagione che saltava avanti di diversi anni.

Paul Reiser, anche co-creatore di Innamorati pazzi (Mad About You) insieme a Danny Jacobson, e Helen Hunt dovrebbero tornare. Per anni, Reiser si era detto contrario al revival, ma ultimamente ha fatto marcia indietro, dichiarando: “Se riuscissimo a trovare la giusta storia da raccontare, e se la gente fosse ancora interessata, allora sarei favorevole”.

Fonte: The Hollywood Reporter