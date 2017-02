Il ritorno di The Walking Dead: la recensione dell'episodio 7x09, Rock in the Road

La confidenza assunta da The Walking Dead in queste ultime due stagioni ha donato alla serie una stabilità e un ritmo che non aveva più da anni. Sotto la supervisione dello showrunner, TWD marcia avanti dritto verso i propri obbiettivi senza sprecare una singola morte, senza dispensare momenti forzatamente scioccanti se non quando strettamente necessario. La nona puntata della settima stagione, “Rock in the Road”, è l'esempio perfetto di questa trasformazione: ci riporta nell'universo creato dacon una puntata ricca di tensione ma senza strafare. Ciò che conta è rimettere in moto le vicende, illustrare il cambio di prospettiva di Rick e la sua ricerca di alleati per affrontare ciò che fino al finale di metà stagione considerava inaffrontabile: Negan e i Salvatori.L'episodio parte a Hilltop, dove Rick e gli altri tentano invano di convincere Gregory a dare loro una mano. Una volta usciti dall'ufficio di Gregory, però, scoprono che forse non sarà necessario ottenere l'appoggio dell'attuale leader della comunità: gli abitanti sono pronti a seguire Maggie, che ha salvato loro la vita, ovunque lei li voglia condurre. Con l'appoggio ufficioso di Hilltop, il gruppo viene dunque guidato al Regno, dove Rick e Daryl ritrovano Morgan e scoprono che fine abbia fatto Carol. Poi tutti da Re Ezekiel, per un'udienza che più avanti potrebbe portare dei frutti, ma che per ora si risolve in un nulla di fatto. La puntata si conclude con il gruppo sulle tracce di padre Gabriel, misteriosamente fuggito dopo aver razziato il magazzino delle provviste e le armi. Un appunto di Gabriel li conduce dritti dritti nel territorio della comunità di donne vista qualche episodio fa. Circondati, i nostri sembrano in cattive acque, ma poi Rick sorride... e l'episodio finisce, lasciandoci in sospeso.In mezzo a tutto questo c'è posto per una lunga e spettacolare sequenza in cui Rick e Michonne guidano due pick-up a cui è collegato un cavo d'acciaio, falciando un gregge di vaganti. Questo succede dopo che il gruppo ha attentamente rimosso una serie di esplosivi, applicati al cavo dai Salvatori come trappola per i vaganti.“Rock in the Road” (“La roccia sulla strada”, riferimento a una storia che Rick racconta a Ezekiel per convincerlo a combattere Negan) rappresenta. Per la prima volta, Rick e i suoi sembrano un passo avanti a Negan. Quando i Salvatori arrivano ad Alexandria per perquisirla alla ricerca di Daryl (rimasto saggiamente al Regno), non lo trovano. È la prima volta che i nostri la fanno in barba ai loro nemici ed è l'inizio di un ribaltamento che sarà uno spasso seguire nei restanti sette episodi.