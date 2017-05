Il revival di How I Met Your Mother? Il capo della 20th Century Fox dice sì

Era il 2014 quando lamandò in onda l'ultimo episodio della serie TV How I Met Your Mother . Da allora, dopo la conclusione della nona stagione dello show, è stato tutto un progettare di diverse formule per il ritorno della serie in TV.Una delle idee che si era fatta più strada era quella di pensare ad uno spinoff della serie dal punto di vista femminile. Adesso questa prospettiva sembra essere più realistica, visto che il capo dellaTV Dana Walden ha dato il proprio plauso pubblico al progetto. Lo riporta Deadline.

"Spero che avremo l'opportunità di rivisitare quei personaggi e raccontare le loro storie. Lo desidero molto", ha detto la Walden durante la conferenza stampa che ha seguito gli upfronts del canale lo scorso lunedì. "Lo show è molto amato e continua a essere popolare in tutto il mondo".Tuttavia ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Per esempio i due creatori della serie Carter Bays e Craig Thomas sono ora sotto contratto con la Sony TV mentre i membri del cast sono impegnati in progetti differenti. L'attore Josh Radnor è per esempio impegnato nel dramma dellaRise.Ma il lavoro su uno spinoff di How I Met Your Mother non si è fermato nonostante le palesi difficoltà. Tra gli addetti ai lavori circola già una bozza di quello che potrebbe essere uno spinoff della serie. Il duo di co-produttori di This Is Us Isaac Aptaker e Elizabeth Berger ha in mano uno script dal titolo How I Met Your Father. Vedrà la luce? Chissà. Certo è che l'endorsement dellafa ben sperare per il futuro della serie.