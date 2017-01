NOTIZIE

This Is Us, la serie evento avrà una seconda e una terza stagione

19.01.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Ciascuna stagione sarà composta da diciotto episodi. "E' una delle cose migliori che abbiamo mai fatto - ha detto Jennifer Salke, presidente NBC Entertainment - Siamo elettrizzati dalla possibilità di rinnovarla per altre due stagioni. Non c'è dubbio che avrà una vita lunga su NBC". La NBC ha rinnovato la serie This Is Us commissionando ai realizzatori ben due nuove stagioni.. "E' una delle cose migliori che abbiamo mai fatto - ha dettopresidente NBC Entertainment - Siamo elettrizzati dalla possibilità di rinnovarla per altre due stagioni. Non c'è dubbio che avrà una vita lunga su NBC".

Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz e Justin Hartley, è un family drama che va avanti e indietro nel tempo esplorando le vicende personali di un gruppo di persone localizzate in diverse città degli Stati Uniti, tutte nate nello stesso giorno e le cui vite si intrecciano le une con le altre. La prima volta che incontriamo i protagonisti, hanno tutti appena compiuto il loro trentaseiesimo anno di età.

La serie, interpretata da, è un family drama che va avanti e indietro nel tempo esplorando le vicende personali di un gruppo di persone localizzate in diverse città degli Stati Uniti, tutte nate nello stesso giorno e le cui vite si intrecciano le une con le altre. La prima volta che incontriamo i protagonisti, hanno tutti appena compiuto il loro trentaseiesimo anno di età.

Quella di This Is Us è stata una corsa velocissima verso il successo: l'episodio pilota ha convinto i produttori a finanziare una serie completa di diciotto capitoli. Un trailer virale, uscito lo scorso maggio, è stato visto da più di 120 milioni di utenti. La serie è diventata un così grande caso mediatico da scatenare la creazione di nuovi show incentrati sulla famiglia che arriveranno in TV quest'anno.



Ha detto il creatore Dan Fogelman: "So bene come sviluppare queste storie. Ho un certo numero di stagioni nella mia testa e vedremo come fare mentre procederemo".



La prima stagione di This Is Us è attualmente in onda in Italia su Fox Life.



Fonte: THR