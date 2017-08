Il reboot di Xena ufficialmente cancellato dalla NBC

Il reboot di Xena: Principessa guerriera è ufficialmente morto alla NBC. Tempo fa, la rete aveva ingaggiato lo sceneggiatore(Lost) per riportare in vita la serie prodotta da Sam Raimi negli anni '90, un vero e proprio remake con un cast tutto nuovo. Poi Grillo-Marxuach ha mollato il progetto, che da quel momento non è avanzato di un millimetro. E ora è completamente defunto. Ma non tutto è perduto.

“Non c'è nessuna novità su [Xena] attualmente – ha dichiarato a The Hollywood Reporter Jennifer Salke, presidente dell'Entertainment di NBC – Abbiamo esaminato del materiale, e a quel punto abbiamo deciso che non giustificava il reboot. Mai dire mai, perché è un titolo molto amato, ma l'attuale incarnazione è morta”.

Grillo-Marxuach aveva lasciato il progetto in aprile per via delle classiche divergenze creative. Lo sceneggiatore intendeva infatti porre al centro del reboot la relazione tra Xena ( Lucy Lawless nella serie originale) e Gabrielle (), la sua spalla nota da noi come Olimpia. “Non c'è ragione di riportare indietro Xena se non si intende esplorare pienamente una relazione che poteva essere mostrata solo come sottotesto negli anni '90”. Ovviamente, Grillo-Marxuach si riferisce all'omosessualità dei due personaggi, sempre suggerita ma mai esplicitata.