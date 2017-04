I Simpson 'celebrano' i primi 100 giorni di Donald Trump

"Era una notte buia e tempestosa…", così iniziavano i racconti di Snoopy in versione scrittore e così vediamo iniziare ildella popolare serie animata. Un mosaico inquietante che ha il suo culmine satirico nell'immagine dell'ex tycoon a letto, impegnato a fare la conta dei successi ottenuti nei suoiIl portavoce ufficialeimpiccato, la sondaggista e Counselor del Presidentein fuga, il giornalista e 'capo stratega'con le mani al collo di, 'senior advisor del suo stesso suocero, avendo sposato nel 2009 la figlia, che vediamo sfilare sul maxischrmo presidenziale mentre prende il posto dialla Corte Suprema. Ma per fortuna i follower su twitter sono aumentati!Un quadro preoccupante, quello che i Simpson disegnano - pur ridendoci su - e che continuano a disegnare sin da quando, nel 2000, ironizzarono sull'avvicinamento del magnate al mondo della politica e sulla possibilità di diventare Presidente degli Usa . Meglio consolarsi con unsu 'Grandi Bombe' e sui '10 milioni di dollari al giorno' spesi nel weekend in Florida, e accudito dal cagnolino-toupet, piuttosto che pensare chequadriennale…