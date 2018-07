House of Cards, nuovi dettagli dalla sesta stagione. Rivedremo Frank Underwood?

NOTIZIE

30.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Cindy Holland, vice-presidente della programmazione di Netflix, ha parlato della sesta stagione durante un panel della Television Critics Association. “Siamo molto fieri della serie e il finale è appropriato”, ha dichiarato. “Avevamo già previsto che la sesta stagione sarebbe stata l'ultima, e siamo fieri del lavoro fatto da Robin, dal cast e dalla troupe”. Holland non si è sbottonata sulla data di distribuzione della nuova stagione (che in Italia dovrebbe arrivare come sempre su Sky Atlantic), ma c'è chi già pensa che Netflix non perderà l'occasione di distribuirla in occasione delle elezioni mid-term americane di novembre.

Il tema scottante, ovviamente, è il modo in cui il personaggio di Francis Underwood, protagonista delle prime cinque stagioni, verrà fatto uscire di scena. Spacey aveva già girato del materiale prima di essere licenziato, dunque resta il dubbio se vedremo il suo ex presidente USA o se verrà “parcheggiato” fuori scena. “Lo scoprirete quando vedrete la serie”, ha detto Holland al sito Deadline.

Holland ha poi raccontato della sua visita sul set a Baltimora nell'ultimo giorno di riprese, insieme a Ted Sarandos e a un executive Netflix. “Posso dirvi che è stato un momento molto emozionante […]. Io, Ted e Peter Frielander siamo andati a Baltimora per l'ultimo giorno di riprese, quando stavano girando l'ultima scena dell'ultima stagione, e Robin Wright stava dirigendo. È stato un momento potente e molto bello da vedere, perché cast e troupe si erano trasformati in una famiglia a Baltimora in quei sei anni. Alcuni si erano sposati, altri avevano fatto figli, altri avevano mandato i loro figli al college […]. Abbiamo tenuto una piccola festa nella Sala Ovale alla fine della giornata, ed è stato toccante […]. Questa serie è stata una parte molto importante di Netflix e sempre lo sarà, e sono lieta che siamo riusciti a garantirle una chiusura come si deve”.

Fonte: Deadline