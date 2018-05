Guillermo del Toro porta su Netflix la serie horror 10 After Midnight

NOTIZIE

15.05.2018 - Autore: Marco Triolo



10 After Midnight, una serie composta da storie singole descritte come “allo stesso tempo sofisticate e spaventose”. Del Toro scriverà e dirigerà alcuni degli episodi. J. Miles Dale, già produttore esecutivo di The Strain e produttore (premio Oscar) de La forma dell'acqua, collaborerà ancora una volta con del Toro nella stessa veste. Netflix sta preparando la sua prima serie horror antologica originale, e lo sta facendo in squadra con Guillermo del Toro . Il regista de La forma dell'acqua produrrà infatti, una serie composta da storie singole descritte come “allo stesso tempo sofisticate e spaventose”. Del Toro scriverà e dirigerà alcuni degli episodi., già produttore esecutivo die produttore (premio Oscar) de La forma dell'acqua, collaborerà ancora una volta con del Toro nella stessa veste.

Per ora non si hanno altri dettagli sulla serie, né cast, né numero di episodi o data di debutto. Si sa però che farà parte di una trilogia, nota come Tales of Arcadia, che includerà altri due capitoli, 3 Below e Wizards, in arrivo nel 2018 e 2019. Del Toro ha già lavorato con Netflix sulla serie originale Trollhunters, di cui è produttore esecutivo. La terza e ultima stagione di Trollhunters arriverà il 25 maggio.