Guida TV della settimana: i programmi dal 22 al 28 ottobre

è il film drammatico con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Robert De Niro che va in onda alle ore 21:00 su Cine Sony. Alle ore 21:00 su Canale 20 Mediaset troviamo il film stranotodi Robert Zemeckis. Alle ore 21:15 suc'è il film Indivisibili di Edoardo De Angelis.è il film horror co Dennis Quaid che va in onda alle ore 21:05 su Rai 4. Alle ore 23:00 su Cine Sony c'è il film d'azionecon Steven Seagal. Alle 23:00 su Paramount Channel c'è il film commedia Piovuta dal cielo con Sandra Bullock e Ben Affleck. Frantic è il film con Harrison Ford di Roman Polanski che va in onda alle ore 23:00 su Paramount Channel.è il film che va in onda alle ore 21:25 su Italia 1. Alle ore 23:24 su Rai 4 c'è l'horror Lasciami entrare.è il dramma ispirato al romanzo omonimo che va in onda alle ore 21:10 su Rai 3. Alle ore 21:10 su La5 c'è invece il film Billy Elliot . Alle 23:55 su Italia 1 c'è il film drammatico e distopico The Island con Ewan McGregor.è la pellicola con Robert De Niro e Burt Lancaster che va in onda alle ore 21:10 su Rai Movie. Alle ore 21:25 su Italia 1 c'è il film X-Men le origini: Wolverine. Alle ore 23:20 su Italia 1 troviamo il cult Il corvo con Brandon Lee. Pacific Rim è il film di Guillermo del Toro che va in onda alle ore 21:00 su Canale 20 Mediaset. Su Iris alle 21:00 c'è la pellicola thriller. Alle ore su Cine Sony c'è il film drammatico con Al Pacinoè il film con Monica Bellucci che va in onda su Rete 4 alle ore 23:32. Alle ore 23:15 su Cielo c'è il film erotico. Alle ore 23:30 su TV8 c'è la pellicolacon Sean Connery.