Guida TV della settimana: i programmi dal 21 al 27 agosto

NOTIZIE

Da Basilicata Coast to Coast a Operazione Valchiria, da The Guest a Vivere e morire a Los Angeles, ecco tutti i film imperdibili della settimana in TV

21.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Lunedì 21 agosto, la serata cinema in TV inizia alle 21:00 con Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche, su Rete 4 alle 21:15, e , la serata cinema in TV inizia alle 21:00 con Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo, su Iris. Per gli amanti dei film di guerra sono invece due le proposte:, su Rete 4 alle 21:15, e Black Hawk Down di Ridley Scott, alle 21:15 su Paramount Channel. In seconda serata, alle 23:30 La7d propone un film vincitore di premio Oscar, Il segreto dei suoi occhi , intrigante thriller politico argentino. Paramount chiude alle 23:45 con Un giorno di ordinaria follia.

Martedì 22 agosto, Tom Cruise combatte il regime nazista in L'ultimo dei Mohicani di Michael Mann su TV8. Alle 21:00 su TV2000 ci sono , Tom Cruise combatte il regime nazista in Operazione Valchiria , su Rai 4 alle 21:05. Cielo ripropone invece il classico moderno The Social Network alle 21:15, mentre alla stessa ora troviamodi Michael Mann su TV8. Alle 21:00 su TV2000 ci sono I soliti ignoti , grande classico della commedia all'italiana diretto da Mario Monicelli.

Mercoledì 23, Rai Movie propone alle 21:00 il primo dei due Bond interpretati da Timothy Dalton, il sottovalutato Agente 007 - Zona pericolo. L'azione raddoppia il seconda serata con il thriller The Guest di Adam Wingard, un ottimo film passato in sordina in Italia (su Rai 4 alle 23:03). Italia 1 si dà all'horror con Il rito (23:51), mentre su Rete 4 c'è un cult con Jack Nicholson, A proposito di Schmidt, alle 23:32.

giovedì 24 su Rai Movie, sempre in prima serata, con Agente 007 - Vendetta privata (21:10). Paramount Channel propone invece il film per la TV Sherlock - L'abominevole sposa, con Benedict Cumberbatch, alle 21:15. Doppietta imperdibile in seconda serata: alle 23:27 su Iris c'è Il Bond di Dalton tornasu Rai Movie, sempre in prima serata, con(21:10). Paramount Channel propone invece il film per la TV, con Benedict Cumberbatch, alle 21:15. Doppietta imperdibile in seconda serata: alle 23:27 su Iris c'è Insomnia di Christopher Nolan, alle 23:30 su Rai Movie il capolavoro Vivere e morire a Los Angeles di William Friedkin.

Venerdì 25 troviamo, in prima serata, il cult di arti marziali Hero, su Iris alle 21:00, e l'horror 1408 (tratto da Stephen King) su Italia 2 alle 21:10. Alle 23:30 i fan di Adam Sandler potranno dirottare su La7 per una replica di Big Daddy - un papà speciale.



Sabato 26, Febbre da cavallo. Alle 21:20, su La7d troviamo Millenium - La regina dei castelli di carta. Sullo stesso canale, all'una di notte andrà invece in onda il classico di John Huston I 5 volti dell'assassino. Nikita di Luc Besson è pronta a fare nuove vittime alle 21:05 su Rai 4. Alle 21:00, Iris propone la grande commedia italiana di. Alle 21:20, su La7d troviamo. Sullo stesso canale, all'una di notte andrà invece in onda il classico di John Huston