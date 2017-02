Guida TV della settimana: i programmi dal 13 al 19 febbraio

NOTIZIE

lunedì 13 febbraio. Il film dei fratelli Wachowski va in onda alle ore 21:00 su Iris. Su Sky Cult alle 21:00 la pellicola X-Men 2.



Cloud Atlas è la pellicola fantascientifica che apre la serata di. Il film dei fratelli Wachowski va in onda alle ore 21:00 su Iris. Su Sky Cult alle 21:00 la pellicola Prova a prendermi con l’attore Leonardo DiCaprio. Alle 21:10 su Italia 1 il film

Non buttiamoci giù, alle 21:20 su Rai Movie, è il film con Pierce Brosnan che va in onda nella serata di martedì 14 febbraio. Alle 21:15 su Rete 4 il film culto



, alle 21:20 su, è il film con Pierce Brosnan che va in onda nella serata di. Alle 21:15 su Rete 4 il film culto Forrest Gump . Alle 21:10 su Italia 1 la serie Supergirl.

Dalida di Lisa Azuelos con l’attrice italiana Sveva Alviti è il film TV francese sulla vita dell’omonima cantante che va in onda alle ore 21:25 su Rai 1 nella serata di mercoledì 15 febbraio. Su Rai Movie alle ore 21:20 il film Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro. Su La5 alle 21:10 la pellicola



Anni felici con Kim Rossi Stuart e giovedì 16 febbraio. Alle 23:30 su Canale 5 il programma L’intervista con Maurizio Costanzo. Su Italia 1 alle 21:00 il thriller Transporter: Extreme di Louis Leterrier.



di Lisa Azuelos con l’attrice italianaè il film TV francese sulla vita dell’omonima cantante che va in onda alle ore 21:25 su Rai 1 nella serata di. Su Rai Movie alle ore 21:20 il filmo. Su La5 alle 21:10 la pellicola Un’ottima annata con Russel Crowe.con Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti è il film che va in onda su Rai Movie alle ore 21:20 nella serata di. Alle 23:30 su Canale 5 il programma L’intervista con Maurizio Costanzo. Su Italia 1 alle 21:00 il thrillerdi Louis Leterrier.

Ecco fatto di Gabriele Muccino è il film che alle ore 23:15 va in onda su Rai Movie nella serata di venerdì 17 febbraio. Su Rai 2 l’action I mercenari con Sylvester Stallone alle ore 21:20. Alle 21:10 su La5 la commedia Meg Ryan. di Gabriele Muccino è il film che alle ore 23:15 va in onda su Rai Movie nella serata di. Su Rai 2 l’action I mercenari conalle ore 21:20. Alle 21:10 su La5 la commedia Innamorati cronici con

sabato 18 febbraio. Su Rai 2 alle 21:05 la serie tv NCIS: Los Angeles. Di seguito, alle 21:50 NCIS: New Orleans. Si accettano miracoli è il film che alle ore 21:10 va in onda su Rai 1 nella serata di. Su Rai 2 alle 21:05 la serie tv NCIS: Los Angeles. Di seguito, alle 21:50 NCIS: New Orleans.

Quelli che aspettano è la striscia di approfondimento calcistico che va in onda in fascia pomeridiana alle ore 13:45 su Rai 2 domenica 19 febbraio. L’Arena di Massimo Giletti va in onda su Rai 1 dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Che dio ci aiuti è la fiction con Francesca Chillemi in onda su Rai 1 alle ore 21:30.