Grey’s Anatomy: in preparazione il secondo spinoff ufficiale della serie 

SCOPRI ANCHE: SESSO E SERIE TV, LE SCENE INDIMENTICABILI Private Practice è ambientato invece nella fittizia clinica privata Oceanside - Wellness Group di Los Angeles e segue le vicende della dottoressa Addison Montgomery ( Kate Walsh ) e dei suoi colleghi.

Il network ABC dà ancora più spazio all'immaginario che ruota intorno alla serie TV culto Grey's Anatomy progettando uno spinoff dedicato ai pompieri diDopo la chiusura del primo spinoff della serie, Private Practice avvenuto quattro anni fa e dopo ben sei stagioni, un nuovo progetto trae linfa vitale dal mondo di Grey's. Questa volta il progetto avrà al centro le storie dei pompieri di Seattle, città dove è ambientato il medical drama.La serie sarà scritta dall'executive producer di Grey's Stacy McKee ed è probabile che andrà in onda nei primi mesi del 2018, presumibilmente dopo il finale di stagione dicon protagonista Viola Davis, altro prodotto ABC e di casa Rhimes."Nessuno come(showrunner di Grey's Anatomy ndr) può intrecciare il rischio che fronteggiano ogni giorno i pompieri con il dramma delle loro vite personali - ha commentato in una dichiarazione pubblica Channing Dungey, presidente della ABC Entertainment -. E la città di Seattle già segno distintivo della serie, è il retroscena perfetto per dare vita a questo spinoff".Grey's Anatomy è uno show in onda dal 2005 arrivato oggi alla lavorazione della quattordicesima stagione del medical drama.