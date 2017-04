Cinque serie TV da guardare se vi manca The Walking Dead

NOTIZIE

Vi manca già The Walking Dead ? Niente paura, siamo qui per aiutarvi. Ora che la settima stagione della serie zombie più seguita al mondo è terminata, potreste avvertire nausea e sudori freddi. È normale, sono sintomi della crisi di astinenza e possono essere combattuti con un'infornata di serie dal tema simile. Perché la fine di una stagione di TWD può anche essere una cosa positiva: vi dà la possibilità di scoprire nuove serie che magari non avreste mai visto. Eccone cinque che vi consigliamo per colmare il vuoto, ma anche per divertirvi e spaventarvi nella lunga attesa dell'ottava stagione.

Outcast

Robert Kirkman, autore del fumetto originale di The Walking Dead. Patrick Fugit (lo ricordiamo come protagonista di



Non di zombie si parla, ma di possessioni demoniache. Eppure, se siete dei fan di TWD non potete esimervi, perché Outcast è tratto da un fumetto di, autore del fumetto originale di The Walking Dead.(lo ricordiamo come protagonista di Quasi famosi ) interpreta Kyle Barnes, un uomo che torna dopo anni nella sua cittadina d'origine, Rome, West Virginia, dove gli abitanti lo rigettano perché lui è sospettato di aver fatto del male alla moglie e al figlio. In realtà Kyle è stato perseguitato per tutta la vita da demoni – reali, non metaforici – che si impossessano delle persone a lui vicine. La storia inizia quando un prete locale gli chiede aiuto per scoprire cosa si celi dietro all'alto tasso di possessioni di Rome.

Rose McIver), una studentessa di medicina che diventa zombie e inizia a lavorare presso un obitorio per soddisfare la sua fame di cervelli umani. Li deve mangiare costantemente, per evitare di trasformarsi nel tipico morto vivente stupido e assassino. Ma Liv scopre anche di avere un interessante potere: quando mangia un cervello ne assimila brevemente i ricordi. Inizia così ad aiutare un detective della polizia a risolvere casi di omicidio. La terza stagione è appena inizia, la prima si trova su Netflix.



Una versione completamente diversa degli zombie rispetto a The Walking Dead è al centro di iZombie, serie tratta da un fumetto di Chris Roberson e Michael Allred pubblicato dalla Vertigo, il marchio per adulti della DC Comics. È la storia di Olivia “Liv” Moore (), una studentessa di medicina che diventa zombie e inizia a lavorare presso un obitorio per soddisfare la sua fame di cervelli umani. Li deve mangiare costantemente, per evitare di trasformarsi nel tipico morto vivente stupido e assassino. Ma Liv scopre anche di avere un interessante potere: quando mangia un cervello ne assimila brevemente i ricordi. Inizia così ad aiutare un detective della polizia a risolvere casi di omicidio. La terza stagione è appena inizia, la prima si trova su Netflix.

Drew Barrymore nei panni di una agente immobiliare che, tramutata in zombie, fa di tutto per mantenere una facciata di normalità nella sua perfetta vita suburbana, con l'aiuto di un marito (un fantastico Timothy Olyphant) disposto a qualunque cosa affinché la moglie sazi i suoi “strani” appetiti – insomma, la carne umana. Una commedia grottesca ed esilarante, decisamente lontana dalla visione apocalittica di TWD, ma anche imperdibile per i fan dei morti viventi.



Una delle recenti sorprese targate Netflix. Santa Clarita Diet vedenei panni di una agente immobiliare che, tramutata in zombie, fa di tutto per mantenere una facciata di normalità nella sua perfetta vita suburbana, con l'aiuto di un marito (un fantastico) disposto a qualunque cosa affinché la moglie sazi i suoi “strani” appetiti – insomma, la carne umana. Una commedia grottesca ed esilarante, decisamente lontana dalla visione apocalittica di TWD, ma anche imperdibile per i fan dei morti viventi.





Syfy ha cavalcato senza battere ciglio la mania di TWD confezionando una serie TV che ne è la versione più leggera e casinista. D'altro canto, Z Nation è prodotta da The Asylum, la casa di produzione che sta dietro alla saga di Sharknado. Dunque il trash è assolutamente programmato e voluto. La premessa è accattivante: un gruppo di sopravvissuti all'apocalisse zombie deve scortare da New York alla California l'unico uomo mai guarito dal virus che trasforma le persone in morti viventi famelici. Lì troveranno un laboratorio pronto a creare un vaccino. Ma ovviamente il viaggio non andrà liscio come l'olio. La quarta stagione sta per iniziare (4 giugno).

