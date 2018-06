NOTIZIE

Heather Locklear è stata condotta in ospedale dagli agenti dell'ufficio dello sceriffo in seguito a una chiamata, forse effettuata dalla madre

Ex star di Melrose Place ricoverata per una valutazione psichiatrica

19.06.2018 - Autore: Marco Triolo



L'ex star di Melrose Place Heather Locklear è stata ricoverata in ospedale domenica e sta venendo sottoposta a valutazione psichiatrica. L'attrice è stata trasferita in un ospedale in seguito a una telefonata che ha condotto l'ufficio dello sceriffo e il dipartimento dei vigili del fuoco nei pressi della sua abitazione a Summit View Drive, nella contea di Ventura, situata nella parte nord-occidentale della Greater Los Angeles Area.

A quanto pare, a chiamare le autorità sarebbe stata la madre della Locklear, preoccupata dai comportamenti bizzarri della figlia, che avrebbe anche minacciato di autolesionarsi. Il capitano Garo Kuredjian dell'ufficio dello sceriffo non ha potuto confermare chi abbia chiamato il 911, ma ha confermato che non si è trattato della “paziente”, ovvero della Locklear. Per ora l'incidente è trattato come un'emergenza medica e non un atto criminale, dunque la Locklear non dovrebbe essere perseguita penalmente.

T.J. Hooker e Dynasty, ha combattuto la depressione e l'ansia, e si è anche sottoposta a un periodo di riabilitazione dopo aver mescolato farmaci e alcool. Raggiunto da Variety, il portavoce della Locklear ha dichiarato che l'attrice è in pausa dal lavoro, ma non ha fornito alcun altra informazione. Il fatto è accaduto a circa quattro mesi dall' arresto di Heather Locklear per violenza domestica e percosse contro un agente. Negli anni, l'attrice, nota, oltre a Melrose Place , anche per le serie, ha combattuto la depressione e l'ansia, e si è anche sottoposta a un periodo di riabilitazione dopo aver mescolato farmaci e alcool. Raggiunto da Variety, il portavoce della Locklear ha dichiarato che l'attrice è in pausa dal lavoro, ma non ha fornito alcun altra informazione.

