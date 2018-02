Heather Locklear arrestata per sospetta violenza domestica

NOTIZIE

L’episodio è avvenuto a Thousand Oaks, California. Heather Locklear star di Melrose Place è stata arrestata domenica notte per sospetta violenza domestica contro il fidanzato e per percosse contro un agente di polizia intervenuto per sedare la lite.A riportarlo è la rivistaè stato il Capitano Dean Cook del Thousand Oaks Police Department.L’episodio è avvenuto a Thousand Oaks, California.

Locklear, 56 anni ha ora un capo d’accusa per violenza domestica, un reato grave, e tre capi d’accusa per percosse all’indirizzo di personale di emergenza che però corrispondono a reati minori del codice penale americano.

La dinamica è stata la seguente. La polizia ha risposto a una chiamata intorno alle 9:40 della sera. Secondo l’audio del 911 ottenuto da TMZ, a chiamare la polizia è stato il fratello dell’attrice dopo essere andato a casa della sorella e aver trovato l’attrice e il suo fidanzato litigare furiosamente. Secondo TMZ l’attrice avrebbe cercato di calciare i tre agenti intervenuti per arrestarla. La cauzione, stabilita per 20.000 dollari, è stata già pagata e l’attrice è stata rilasciata.

“Era ostile e poco cooperativa e a un certo punto è diventata addirittura aggressiva con gli agenti”, ha raccontato il Sergente Eric Buschow al Los Angeles Times.

Non è la prima volta che la star di Melrose Place si trova nei guai. È stata arrestata nel 2008 per sospetta guida in stato di influenza di droghe, farmaci o alcol. Inoltre, insieme al suo ex fidanzato Jack Wagner è stata invitata ad apparire in tribunale dopo un violento litigio.

Nel 2013 l’attrice aveva lavorato nella serie Franklin & Bash.



Nel frattempo lunedì mattina il fidanzato Chris Heisser con il quale aveva avuto il violento litigio, è stato arrestato e poi rilasciato per aver guidato sotto influenza di droghe, farmaci o alcol.

