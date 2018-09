Cursed, la star di Tredici Katherine Langford nella serie Netflix su Re Artù

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo



Cursed, Katherine Langford, star di Tredici, sarà Nimue, l'eroina teen attraverso la quale rivivremo le leggende del ciclo arturiano. Nimue altri non è che la futura Dama del Lago. la serie Netflix sulla leggenda di Re Artù tratta da un romanzo illustrato dal grande Frank Miller , ha trovato la sua protagonista., star di, sarà Nimue, l'eroina teen attraverso la quale rivivremo le leggende del ciclo arturiano. Nimue altri non è che la futura Dama del Lago.

young adult scritto da Tom Wheeler, creatore della serie The Cape e sceneggiatore de Zetna Fuentes (Le regole del delitto perfetto, The Chi) dirigerà i primi due episodi. Alla base della serie c'è un romanzoscritto da, creatore della seriee sceneggiatore de Il gatto con gli stivali Lego Ninjago: Il film . Miller, leggendario autore di fumetti (Sin City, Il ritorno del Cavaliere Oscuro) e regista, ha realizzato le illustrazioni del romanzo. Insieme, i due saranno produttori esecutivi dei dieci episodi che costituiranno la prima stagione della serie.(Le regole del delitto perfetto, The Chi) dirigerà i primi due episodi.

Netflix descrive la serie così: “Una versione aggiornata della leggenda arturiana raccontata dal punto di vista di Nimue, un'eroina adolescente con un dono misterioso, destinata a diventare la potente (e tragica) Dama del Lago. Dopo la morte della madre, trova un inaspettato alleato in Artù, un giovane mercenario, in una missione alla ricerca di Merlino per consegnargli un'antica spada. Nel corso del viaggio, Nimue diventerà un simbolo di coraggio e ribellione contro i terrificanti Red Paladins, e il loro complice Re Uther”.

Fonte: The Hollywood Reporter