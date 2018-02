Conan il Barbaro sbarca su Amazon in una serie TV

NOTIZIE

06.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Ryan Condal, co-creatore di Colony e sceneggiatore di Warren Littlefield (produttore di Fargo e The Handmaid's Tale) e Miguel Sapochnik, acclamato regista di alcuni dei migliori episodi di , co-creatore di Colony e sceneggiatore di Hercules: Il guerriero , ha creato la serie e farà da produttore esecutivo insieme a(produttore di Fargo e The Handmaid's Tale) e, acclamato regista di alcuni dei migliori episodi di Game of Thrones , tra cui “Hardhome” e “Battle of the Bastards”. Sapochnik siederà anche dietro la macchina da presa per dirigere episodi della serie Amazon.

In Conan, vedremo un eroe costretto a lasciare la sua patria per affrontare “il misterioso e pericoloso mondo della civiltà, dove cerca uno scopo in un luogo che lo respinge, considerandolo un selvaggio senza cervello”. Il formato della serie di lusso Amazon sembra adattarsi perfettamente alla natura episodica della saga di Conan, che nei romanzi e nei racconti di Howard è molto meno “eroe” e molto più avventuriero da romanzo di appendice novecentesco. Non a caso, Conan fu creato nel 1932 e pubblicato nel leggendario magazine Weird Tales, prima di sbarcare nei fumetti grazie alla Marvel.

Fonte: Deadline