The Legend of Conan con Schwarzenegger cancellato dalla Universal

07.04.2017



Chris Morgan (sceneggiatore della saga Fast & Furious che aveva avuto l'idea iniziale), ottenendo una risposta piuttosto categorica: Meglio cominciare a farsene una ragione: The Legend of Conan , progettato terzo capitolo nella classica saga fantasy che rese Arnold Schwarzenegger una star, molto probabilmente non si farà. Entertainment Weekly ha chiesto aggiornamenti al produttore(sceneggiatore della saga Fast & Furious che aveva avuto l'idea iniziale), ottenendo una risposta piuttosto categorica:

Will Beall e ha fatto un lavoro sopraffino. La nostra idea era Conan, trent'anni dopo, in una storia come quella de Hanno deciso di lasciar perdere. Penso che tenteranno di farne una serie TV o qualcosa del genere. Ma anche solo essere stati associati al progetto, presentarlo ad Arnold e vederlo così entusiasta, per me personalmente è stato un momento magico. Non si sa mai, più avanti potremmo anche rivisitarlo!”. “Alla fine della fiera, lo studio ha deciso che non avrebbe finanziato il film – ha detto, riferendosi a Universal Pictures – Lo dico onestamente, è stata una delusione cocente. Adoro il primo film, è uno dei miei preferiti. Abbiamo fatto fare una stesura dello script ae ha fatto un lavoro sopraffino. La nostra idea era Conan, trent'anni dopo, in una storia come quella de Gli spietati di Clint Eastwood. Era fantastico. Ma alla fine il budget era troppo grosso, lo studio non era realmente sicuro della rilevanza della saga nel mercato.Ma anche solo essere stati associati al progetto, presentarlo ad Arnold e vederlo così entusiasta, per me personalmente è stato un momento magico. Non si sa mai, più avanti potremmo anche rivisitarlo!”.

Sembra proprio che non ci siano più speranze. Nonostante ciò, lo scrittore e giornalista Erik Davis ha twittato di aver parlato di recente con Schwarzenegger a proposito del film: “Arnold mi ha detto questa settimana che stanno ancora lavorando a Conan. Non lo darei ancora per morto”. Eppure viene da fidarsi molto più del produttore che di Schwarzenegger, il quale forse stava solo aspettando un comunicato ufficiale prima di ammettere la chiusura del progetto.

Per quanto dispiaccia, l'idea di una serie TV su Conan non è da buttare. Potrebbe anzi essere un modo ancora più azzeccato di adattare le numerose storie scritte da Robert E. Howard.