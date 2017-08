American Horror Story: svelata la sigla della settima stagione (VIDEO)

NOTIZIE

22.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



La settima stagione di American Horror Story , sottotitolata Cult , partirà il 5 settembre in USA, e ora FX ha svelato la nuova sigla. Come promesso dal creatore, il presidente Trump fa un'apparizione... in versione maschera (così come la sua sfidante Clinton). Ecco il filmato.

Si sapeva da tempo che la nuova stagione sarebbe stata incentrata sulle scorse elezioni presidenziali americane, e infatti il primo episodio si intitola "Election Night". In realtà, il tema è solo un pretesto per dare il via agli eventi e a una riflessione in senso lato sulla situazione della società americana: “Quello che mi interessa non è tanto l'ovvio punto di vista unilaterale, quanto trattare tutti i lati dell'equazione – ha dichiarato il produttore – Quello di cui c'è bisogno oggi in questo paese è che le persone inizino ad ascoltarsi a vicenda. Potremmo non essere sempre d'accordo l'uno con l'altro e potremmo provare ribrezzo per le azioni dell'altra parte, ma dobbiamo muoverci verso la comprensione”. Murphy ha anche già confermato che Trump e la Clinton non appariranno come personaggi nella stagione.