1993, ancora drammi e incubi tutti italiani: torna su Sky il secondo capitolo della serie 1992

1993. Lapalissiano come un calcolo matematico è il ritorno del secondo capitolo della serie televisiva prodotta da Sky e Wildside che racconta l'Italia negli anni pre e post lo scoppio dell'inchiesta giudiziaria di Tangentopoli.



La prima puntata degli otto episodi complessivi che compongono la serie andrà in onda a partire da martedì 16 maggio alle ore 21:15 su Sky Atlantic HD e Sky Cinema 1 HD.



1993 riparte da una data: quella del 30 aprile 1993 che segnò la celebre scena all’hotel Raphael, a Roma, dove la folla scaglia monetine contro Bettino Craxi. Se il 1992 è l’anno in cui la rivoluzione di Mani Pulite ha avuto inizio, il 1993 è l’anno del terrore. Sono gli anni in cui un intero sistema di potere crolla, e si crea un vuoto politico e sociale che scatenerà una lotta all'ultima mazzetta, al gesto vile, alla più nera corruttela.

Domenico Diele), invece, non cerca il potere, lo combatte. Ha una missione da portare a termine e il 1993 è l’ultima occasione per ottenere vendetta. Per questo, Luca gioca il tutto per tutto, ma un nuovo amore, Eva (Camilla Semino Favro), lo spingerà a farsi delle domande e le sue certezze cominceranno a vacillare. In 1993 ritroviamo Leonardo Notte ( Stefano Accorsi ) che sogna un’avventura politica al fianco di Berlusconi (Paolo Pierobon), e che riscatti i suoi trascorsi. Al suo fianco c’è Arianna ( Laura Chiatti ), una donna con cui Leo non dovrebbe stare e che, pure, ha cercato, voluto, ottenuto. Il leghista Pietro Bosco ( Guido Caprino ) ha visto deteriorarsi la sua storia d’amore. Veronica è ancora la sua ossessione. Eppure, proprio quando riesce a liberarsi da questo fantasma, capisce che il gioco della politica gli piace davvero. Il poliziotto di Mani Pulite, Luca Pastore (), invece, non cerca il potere, lo combatte. Ha una missione da portare a termine e il 1993 è l’ultima occasione per ottenere vendetta. Per questo, Luca gioca il tutto per tutto, ma un nuovo amore, Eva (Camilla Semino Favro), lo spingerà a farsi delle domande e le sue certezze cominceranno a vacillare.





Per Bibi Mainaghi (Elena Radonicich), il leghista Gianni Bortolotti (Teco Celio), la figlia di Leo Notte, Viola, interpretata dalla giovane Irene Casagrande, Giovanni Ludeno (Dario Scaglia) e un inedito V

Accanto a Luca, torna l’allora PM di Mani Pulite Antonio Di Pietro (Antonio Gerardi), che continua la sua battaglia per portare alla sbarra l’intero Sistema. Veronica Castello ( Miriam Leone ) ha ottenuto il successo che cercava in tv. Ma la competizione è agguerrita. E, soprattutto, quanto può durare questa carriera? Il rapporto con Davide, lo scrittore interpretato da Flavio Parenti, le darà nuovi strumenti per riflettere su se stessa. Nella serie anche l'attore Vinicio Marchioni nei panni di Massimo D'Alema.Per Bibi Mainaghi ( Tea Falco ) ricchezza e potere ci sono già, ma Bibi è sola, senza amore e con un fratello, Zeno (Eros Galbiati), che si sta perdendo. Forse la sua unica speranza è decidere di combattere quel potere che si è fatto oscuro. Accanto a loro, il pubblico ritroverà la giornalista d’inchiesta Giulia Castello (), il leghista Gianni Bortolotti (Teco Celio), la figlia di Leo Notte, Viola, interpretata dalla giovane Irene Casagrande, Giovanni Ludeno (Dario Scaglia) e un inedito V inicio Marchioni nel ruolo di Massimo D’Alema.

Dietro la macchina da presa torna Giuseppe Gagliardi che ha così commentato la nuova serie in una nota di regia: "Se il 1992 è l’anno dell’illusione, il 1993 è quello della paura. I nostri personaggi vivono in un’epoca di grande smarrimento, ciascuno di loro deve fare i conti con il proprio lato oscuro e cercare di non soccombere. Un terremoto ha fatto crollare un sistema politico che sembrava inossidabile. ".



1993 è stata scritta dagli sceneggiatori Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo e Alessandro Fabbri.