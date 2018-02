Venom, il trailer del film Marvel interpretato da Tom Hardy

NOTIZIE

Sony Pictures ha svelato il primo teaser trailer di Venom , film Marvel interpretato da Tom Hardy nei panni di Eddie Brock. Eccolo.

Benvenuti a Zombieland e Gangster Squad. Il cast, oltre a Hardy, include Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate e Woody Harrelson. Nei fumetti, Venom è uno dei nemici più celebri di La regia del film è di Ruben Fleischer , autore di. Il cast, oltre a Hardy, include. Nei fumetti, Venom è uno dei nemici più celebri di Spider-Man , ma la posizione di questo film relativamente all'Universo Marvel non è chiara. Sony e Marvel hanno stretto un accordo per far apparire Spider-Man accanto agli Avengers , ma pare che Venom non avrà legami, se non davvero labili, con quel mondo.

Dal poco che si deduce da questo trailer, la storia includerà elementi della mitologia a fumetti di Eddie Brock, tra cui il fatto che l'uomo fosse malato di cancro prima di unirsi al costume alieno (che in origine si era legato a Peter Parker). Resta da vedere se Brock sarà anche qui un giornalista, ma di certo non verrà inclusa la parte delle sue origini in cui, rovinato involontariamente dall'Uomo Ragno, gli dà la caccia per vendicarsi.

Ciò che il trailer, opportunamente, non rivela è il look del personaggio in costume. Ma l'aspetto del simbionte alieno non differisce molto da quello visto in Spider-Man 3 , dove Brock/Venom era interpretato da Topher Grace.

Venom arriverà nelle sale italiane il 4 ottobre 2018, distribuito da Warner Bros.