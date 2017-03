Un regista indie per il remake de La mosca

è l'ennesimo giovane regista indie con poca esperienza alle spalle a finire irretito nella grande macchina di Hollywood. Dillard, che ha diretto il thriller low-budget, è in trattative per dirigere il remake de La mosca per la 20th Century Fox. Lo dovrebbe scrivere insieme ad, suo collaboratore fisso.

Nel frattempo, Sleight si prepara a uscire in USA il 28 aprile. Il film, prodotto dal re del low-budget(Paranormal Activity, La notte del giudizio) e paragonato nel tono a, racconta di un prestigiatore di strada dotato di veri superpoteri, costretto a lavorare con degli spacciatori per sbarcare il lunario. Almeno finché sua sorella non finisce nei guai e lui è costretto a ritrovare l'eroe dentro di sé per aiutarla.