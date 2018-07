Ufficiale, trovata la regista, il film della Vedova Nera con Scarlett Johansson si farà

La Marvel sta evidentemente spingendo verso una maggiore equità gender nei suoi film, sia davanti che dietro la macchina da presa. Lo Studio è stato criticato per non aver ancora prodotto, in dieci anni di attività, un film con una protagonista femminile o diretto da una donna, cosa che la rivale DC ha già fatto con Wonder Woman . Il primo film “al femminile” della Marvel sarà il prossimo Captain Marvel , interpretato da Brie Larson e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck.