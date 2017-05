Il trailer di The Putin Interviews: Oliver Stone intervista il leader russo nella mini-serie evento

NOTIZIE

02.05.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



The Putin Interviews, un serie documentario in cui il regista americano intervista il presidente russo.



Il network Showtime ha svelato le prime immagini della docu-serie nel teaser che vi mostriamo a seguire:



"Se Vladimir Putin è davvero il grande nemico degli USA, allora dobbiamo quantomeno cercare di capirlo" - queste le parole pronunciate da Oliver Stone per introdurre, un serie documentario in cui il regista americano intervista il presidente russo.

The Putin Interviews andrà in onda negli USA a partire dal 12 giugno per un totale di quattro episodi. Stone ha intervistato il presidente russo più di una dozzina di volte negli ultimi due anni: l'ultima volta a febbraio 2017, subito dopo l'insediamento del presidente Donald Trump. Si tratta di un record, dato che Putin non ha mai parlato così a lungo con un intervistatore americano.



Stone fa parlare Putin sul rapporto tra USA e Russia, la NATO, le crisi in Siria e Ucraina e le accuse di essersi intromesso nelle ultime elezioni presidenziali americane. Tra gli altri temi discussi ci sono anche la sua scalata alla presidenza, il numero di anni da leader, il suo rapporto con i presidenti americani del passato: Clinton, Bush e Obama. Quello con Donald Trump. E l'intera vicenda Snowden.