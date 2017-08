NOTIZIE

La commedia nera scritta dai Fratelli Coen sarà presentata in anteprima a Venezia

Trailer Suburbicon: un bagno di sangue per Matt Damon e Julianne Moore nel nuovo film di George Clooney

21.08.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Matt Damon e Suburbicon, nuovo film diretto da Fratelli Coen - che sarà proiettato in anteprima ai Festival di Venezia e Toronto.

Julianne Moore sono pronti a fare una strage. Succede in, nuovo film diretto da George Clooney - e sceneggiato dai- che sarà proiettato in anteprima ai Festival di Venezia e Toronto.

Possiamo adesso vedere il secondo trailer, molto più violento del precedente. Un filmato di due minuti che si scatena all'interno della commedia nera:







I Coen hanno scritto la sceneggiatura di Suburbicon negli anni Ottanta, subito dopo aver completato il loro primo film, Blood Simple. Il copione è rimasto sugli scaffali degli studios per trent'anni, prima di essere riportato in vita da Clooney che lo ha rielaborato insieme al socio Grant Heslov.



Questa la sinossi:

Suburbicon è una tranquilla comunità fatta di casette a schiera e giardini ben curati. Il posto perfetto per le famiglie. Il film è ambientato nel 1959, dove seguiamo la famiglia Lodge la cui vita apparentemente tranquilla nasconde una realtà disturbante. Gardner Lodge (Matt Damon) è un padre di famiglia costretto a farsi strada attraverso l'oscurità di quella comunità, tra tradimenti, inganni e violenza. Il racconto di persone con tanti difetti alle prese con decisioni veramente sbagliate.

"Matt Damon e Julianne Moore si ritrovano nei guai fino al collo e prendono delle decisioni orribili - ha detto Clooney in un'intervista a Yahoo Movies - Poi arriva Oscar Isaac e il suo personaggio mette in moto una serie di crimini terribili. In pratica Oscar arriva e ruba il film a tutti quanti".

Suburbicon è la sesta regia di Clooney dopo Confessioni di una mente pericolosa (2002), Goodnight & Goodluck (2005), In amore niente regole (2008), Le idi di marzo (2011) e Monuments Men (2014).



Il film arriverà nei cinema italiani dal 14 dicembre, distribuito da 01 Distribution.