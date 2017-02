Trailer: Life, orrore e fantascienza per Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds

Scritto da, sceneggiatori di Benvenuti a Zombieland e Deadpool, Life è un deciso cambio di registro per loro e abbandona la commedia per addentrarsi nei sentieri aperti dal primo Alien : fantascienza drammatica con elementi horror. Visivamente, però, il riferimento maggiore sembra essere Gravity di Alfonso Cuaron. Life è infatti ambientato su una stazione spaziale in orbita intorno alla Terra, in assenza di gravità, ed è fondata su principi realistici della vita degli astronauti. Ovviamente in tutto questo entra di prepotenza l'elemento fantastico: una sonda torna da Marte e porta con sé una nuova forma di vita. I protagonisti la studiano, ma questa si rivela ostile e ben più intelligente del previsto.