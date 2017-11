Trailer: il sequel del torture porn The Strangers arriva dieci anni dopo

NOTIZIE

Uscito nel 2008, The Strangers , era un piccolo, piccolissimo e sorprendente horrorin cui assistevamo alla tortura di una coppia da parte di tre psicopatici che si presentavano sull'uscio della loro casa nel cuore della notte. Senza alcuna motivazione tranne quella di ..."eravate in casa".

Il sequel del film, intitolato The Strangers: Prey at Night (lett: 'prede di notte') uscirà nei cinema esattamente dieci anni dopo l'originale, nuovamente scritto da Bryan Bertino (regista del primo capitolo) e ambientato questa volta in un trailer park, una di quelle aree riservate ai camper. Al posto ditroviamo Christina Hendricks e ve la presentiamo in pericolo nel primo trailer del film:



Questa la sinossi del film:

Il viaggio su quattro ruote di una famiglia prende una svolta pericolosa nel momento in cui i protagonisti arrivano in un trailer park per fare visita ad alcuni parenti e lo trovano totalmente deserto. Avvolti dal buio, tre psicopatici mascherati, terrorizzano i membri della famiglia allo scopo di testare fino al limite i loro sforzi per sopravvivere.