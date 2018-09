Tom Hanks è Mister Rogers nella prima foto ufficiale del biopic

NOTIZIE

28.09.2018 - Autore: Marco Triolo







Sony Pictures ha diffuso la prima immagine di Tom Hanks nei panni di Mister Rogers, celebre presentatore della TV per bambini americana, nel film che ne racconterà la vita. Intitolato attualmente You Are My Friend , il biopic uscirà in USA a ottobre 2019, come rivela un tweet ufficiale della Sony.

Un biopic che “non è un biopic”, spiega la regista Marielle Heller. “Mi ha dato fastidio che fosse definito così quando è stato annunciato”, ha detto Heller a Entertainment Weekly. “Non lo è. È un film incentrato principalmente su un reporter e sulla sua relazione con Mr. Rogers, e sul modo in cui la vita [del reporter] cambia quando conosce Fred Rogers”.

In America, Fred Rogers è stato una vera icona. Ha presentato il suo show, Mister Rogers' Neighborhood, dedicato ai bambini in età pre-scolare, per più di trent'anni, dal 1968 al 2001. Morto nel 2003 a 74 anni, Rogers è stato anche un musicista, burattinaio, sceneggiatore, produttore e ministro di culto presbiteriano.