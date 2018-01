Tom Hanks sarà la star televisiva Signor Rogers 

NOTIZIE

30.01.2018 - Autore: La Redazione



TriStar Pictures ha annunciato l’acquisto dei diritti del libro You Are My Friend, la biografia della star della TV pedagogica e per ragazzi Fred Rogers. Mister Rogers' Neighborhood andato in onda sulla PBS fino al 2000. Marielle Heller, già regista della serie TV ha annunciato l’acquisto dei diritti del libro, la biografia della star della TV pedagogica e per ragazzi Fred Rogers. Tom Hanks interpreterà avrà il ruolo del Signor Rogers, personalità della TV americana diventata famosa con lo showandato in onda sullafino al 2000., già regista della serie TV Transparent , dirigerà il film.

Il libro You Are My Friend è stato inspirato dalla vera amicizia tra il conduttore e il giornalista pluripremiato Tom Junod. La storia racconta del tentativo di un cinico giornalista di ritrarre controvoglia la personalità di Rogers – pastore protestante – fino a stabilire con lui un rapporto di affetto capace di stravolgere ogni pregiudizio.

“È una storia dall’alchimia perfetta che ci ricorda il potere trasformativo della gentilezza e del rispetto per curare le ferite”, ha detto Hannah Minghella, Presidente della TriStar Pictures.

Marielle Heller ha così commentato il suo ruolo nel progetto: “Sono eccitata di lavorare a You Are My Friend. La sceneggiatura mi ha colpito tantissimo per il suo messaggio di gentilezza e la maniera in cui esplora lo spirito umano. Come mamma sono davvero ispirata dagli insegnamenti di Fred Rogers e come essere umano ammiro il suo lavoro.

Le riprese cominceranno nell’autunno del 2018. Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster (Transparent), hanno scritto la sceneggiatura del progetto finita già nella Black List nel 2013.

Fonte: Coming Soon.